В подмосковных парках началась подготовка к летнему сезону. О ходе работ рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

В регионе до 14 марта должны быть выявлены все нарушения на парковых территориях, после чего их необходимо устранить к 6 апреля. В порядок нужно привести игровые и спортивные площадки, тротуары и пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, системы освещения, ограждения, газоны и цветники. Также в парках проведут ремонтные работы, уборку и покраску.

Для проведения работ будут закуплены необходимый инвентарь, инструменты и спецодежда. Кроме того, проведут сервисное обслуживание коммунальной техники.

«Важно не только создавать новые парки и лесопарки, но и обеспечивать их комфорт, чистоту и безопасность. Поэтому весной необходимо вовремя начать подготовку к летнему сезону», — подчеркнул зампред областного правительства — глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по уборке территорий региона после зимнего периода.