В подмосковных парках организуют фестивали и спортивные мероприятия

В субботу, 14 февраля, в подмосковных парках пройдут фестивали и спортивные мероприятия. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят флешмоб, парад снеговиков, представление ходулистов, демонстрацию военной техники, лыжный забег и не только. Так, например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоится благотворительный лыжный забег «Самое время жить», организованный Фондом борьбы с лейкемией, в парке «Мечта» Наро-Фоминского округа — турнир по военно-прикладному многоборью «Селятинский рубеж», посвященный памяти полковника Сергея Джобадзе и всех воинов-участников локальных военных конфликтов. В Свердловском парке Лосино-Петровского округа организуют мероприятие «День валенка», посвященное зимним традициям и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+