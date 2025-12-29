В подмосковных парках подготовят новогоднюю фестивальную программу

С 31 декабря по 7 января в подмосковных парках будут реализовывать программу спортивных мероприятий и фестивалей, жителей и гостей региона ждут новогодние костюмированные забеги, фестиваль напитков, игра на варгане и не только. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в среду, 31 декабря, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет 56-я Манжосовская лыжная гонка, в четверг, 1 января, более чем в 10 парках Подмосковья — традиционный «Забег обещаний». В пятницу, 2 января, состоится костюмированный фестиваль «На спорте после оливье» в парк им. Н. Островского в Ступино и так далее.

Мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 0+.