В подмосковных парках пройдет сдача нормативов ГТО

В субботу, 14 марта, более чем в 35 парках Подмосковья пройдет тематическое спортивное мероприятие «ГТО в парке», приуроченное ко Дню рождения ГТО. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут сдать нормативы, принять участие в игровых программах, образовательных лекциях, мастер-классах и не только. Так, например, в Видновском лесопарке в Ленинского округа в 9:30 начнется регистрация участников. После этого там пройдут массовая зарядка и сдача ГТО по силовым упражнениям и занятиям с лыжами. В Парке им. Н. Островского в Ступино в 10:00 стартует разминка, после — сдача нормативов ГТО и так далее.

Отметим, что мероприятия организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк».

* Возрастное ограничение 0+