В подмосковных парках за зиму убрали более 960 тыс. кубометров снега

В парках Подмосковья за прошедшую зиму убрали более 960 тыс. кубометров снега, в работах задействовали 704 специалиста и 206 единиц специальной техники. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Эффективная организация процесса уборки снега обеспечивает комфортные условия для посещения парков в зимний период и способствует созданию безопасной городской среды», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Снег убирали с центральных входных групп и аллей, детских и спортивных площадок. Кроме того, работы проводились и на второстепенных дорожках. После этого специалисты обрабатывали территории противогололедными материалами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.