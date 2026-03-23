В подмосковных школах паллиативного пациента обучение прошли почти 2 тыс. жителей

В Подмосковье с 2024 года работают школы паллиативного пациента, предназначенные для обучения родственников пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, а также социальных работников, за это время обучение в них прошли более 1,7 тыс. жителей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Понимая, как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком, можно не только облегчить его состояние, но и создать для него максимально комфортную и безопасную среду», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе действуют 42 таких учреждения. обучение в них проводят врачи паллиативной помощи, психологи и специалисты смежных профилей. Участники могут узнать об уходе за паллиативными пациентами, создании комфортных условий в домашней обстановке и не только.

