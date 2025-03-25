В подмосковных Центрах амбулаторной онкопомощи пройдет День открытых дверей

В субботу, 29 марта, во всех 25 подмосковных Центрах амбулаторной онкологической помощи пройдет День открытых дверей, в рамках которых жители смогут бесплатно получить консультацию онкологов и пройти диагностику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, а значит вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента. Кроме того, успешность лечения онкологических заболеваний напрямую зависит от стадии его выявления», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках Дня открытых дверей совершеннолетние пациенты смогут пройти обследование новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и легких. Женщинам будут доступны маммография или УЗИ молочных желез, мужчинам — ПСА-тест на рак простаты. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Найти адреса и контактные телефоны центров можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.