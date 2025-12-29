В подмосковных жилых кварталах организовали новогодние праздники

В преддверии Нового года «ПИК-Комфорт» организовал в Подмосковье серию праздничных мероприятий для жителей своих жилых проектов, в рамках них во дворах домов прошли для детей и взрослых устроили встречи с аниматорами, конкурсами, зимними играми и угощениями. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.