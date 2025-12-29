В подмосковных жилых кварталах организовали новогодние праздники
Фото: [ПИК-Комфорт]
В преддверии Нового года «ПИК-Комфорт» организовал в Подмосковье серию праздничных мероприятий для жителей своих жилых проектов, в рамках них во дворах домов прошли для детей и взрослых устроили встречи с аниматорами, конкурсами, зимними играми и угощениями. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Гостей ждали представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-классы, интерактивные игры, фотозоны, музыкальное сопровождение и не только. Мероприятия прошли в кварталах «Митино парк» (г.о. Красногорск), «Жулебино парк» (г.о. Люберцы), «Томилинский бульвар» (г.о. Котельники) и многих других.
«Для нас важно, чтобы дом был не просто местом проживания, а пространством для общения, добрососедства и совместных эмоций», — отметил генеральный директор "ПИК-Комфорт" Василий Левин.
