В подмосковный ЦУР Бизнес за год поступило более 10 тыс. обращений

По итогам 2025 года в ЦУР «Бизнес» Московской области поступило более 10 тыс. обращений, связанных с вопросами ведения предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Из них более 98% были отработаны, оставшиеся обращения сейчас находятся в работе у профильных специалистов», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в сравнении с предыдущим годом структура запросов в ЦУР «Бизнес» немного изменилась. Так, например, на 65% снизилось число вопросов, связанных с газоснабжением. Зампред уточнила, что это говорит о положительных системных изменениях в этой важной для бизнеса сфере.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» можно, в том числе, по номеру горячей линии 0150 или через инвестиционный портал региона. Напомним, что поддержку предпринимателям оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.