В Подольск передали экскаватор для ремонта теплосетей

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

В городской округ Подольск по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева передали экскаватор для ремонта теплосетей, в ближайшее время планируется поставить также две каналопромывочные машины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«В рамках трансформации ресурсоснабжающих организаций Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области закупает технику для аварийно-восстановительных работ. 29 сентября состоялась первая передача одной единицы техники — экскаватора-погрузчика — МУП «Подольская теплосеть». 14 октября ожидается передача еще двух единиц техники. Это каналопромывочные машины для МУП «Водоканал» города Подольска», — сообщил председатель комитета комплексного развития инженерной инфраструктуры администрации округа Михаил Кореняк.

По его словам, новая техника позволит повысить эффективность работы коммунальных служб. Помимо этого, до декабря будут осуществляться поставки илососов — было закуплено 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев добавил, что за каждой единицей техники закрепили конкретного водителя и инженера-механика, ответственного за ее техническое обслуживание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход подготовки к новому отопительному сезону в Видном.