В Подольске 1 сентября детям раздали светоотражающие браслеты

В Подольске 1 сентября детям раздали флажки и светоотражающие браслеты. Акцию по повышению безопасности на дорогах провели сотрудники «Подольского троллейбуса».

В День знаний безопасность в школах вместе с полицией обеспечивали народные дружины, отметили до этого в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Всего в рамках акции в Подольске раздали более 40 флажков и 80 светоотражающих браслетов. Браслеты можно носить на руке или прикрепить к рюкзаку. Также ребятам напомнили о важности соблюдения ПДД.

«В День знаний мы хотим еще раз обратить внимание на важность соблюдения правил дорожного движения и призвать всех быть внимательными и осторожными на дорогах», – сказал директор учреждения Вадим Быков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил линейку в Технолицее.