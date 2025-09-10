В Подольске абсолютное большинство домов признаны готовыми к зиме

В Подольске абсолютное большинство многоквартирных домов — 97% — признаны готовыми к осенне-зимнему периоду. Готовность округа к отопительному сезону обсудили на совещании, в котором принял участие советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

В ходе совещания обсудили вопросы обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, предотвращения аварийных ситуаций, а также объемы и сроки выполнения работ.

В округе сдали более 1,8 тыс. паспортов готовности домов. 93 котельные прошли гидравлические испытания. Большая часть успешно. Все выявленные замечания уже устранены. Работы по модернизации теплового хозяйства по госпрограмме выполнены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка региона к отопительному периоду завершится 15 сентября.