В Подольске администрация округа получила права на обслуживание территорий ряда котельных

В Подольске благодаря эффективной работе администрации улучшили обслуживание территорий ряда котельных. В этом году Минобороны РФ передало муниципалитету несколько соответствующих участков.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новой котельной в Солнечногорске.

В Подольске передали участок на Школьной улице в Климовске, участки под котельными на Кирова и Маштакова, участок с резервуаром резервного топлива на Кирова. Также была принята в муниципальную собственность котельная на Большой Серпуховской.

Власти получили право на обслуживание территорий, в том числе на уборку, благоустройство, ремонт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о передаче первой партии новой техники для коммунального хозяйства.