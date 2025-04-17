В Подольске «Ангелы фронта» испекли куличи для участников СВО

В Подольске волонтеры организации «Ангелы фронта» вместе с активистами «Молодой гвардии» испекли около 100 куличей для участников СВО. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

Куличи пекли жены и матери бойцов, которые сейчас находятся на передовой. Дети военнослужащих помогли родителям и раскрасили пасхальные яйца в цвета российского флага.

Руководитель «Ангелов фронта» отправится в сторону ЛНР уже в пятницу, чтобы успеть передать пасхальные наборы до наступления праздника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе прошел концерт для женщин-военнослужащих и семей защитников Отечества.