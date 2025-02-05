В Подольске автомобиль «Газель» насмерть сбил двоих человек

Автомобиль «Газель» насмерть сбил двоих человек в Подмосковье. Инцидент произошел на участке Старосимферопольского шоссе в Подольске, рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Утром 5 февраля по указанной дороге следовали мужчина и женщина. Пара шла по краю проезжей части. На 52-м километре ее сбил автомобиль, который двигался в попутном направлении. Пешеходы от полученных травм скончались на месте.

Ранее в том же округе легковушка Lada насмерть сбила женщину, которая переходила дорогу на красный свет. Авария произошла в конце января на проспекте Ленина.