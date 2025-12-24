В Подольске более 100 девочек занимаются хоккеем на базе ЛД «Витязь»

На базе Ледового дворца «Витязь» в Подольске развивается женский хоккей, которым занимаются более 100 девочек в возрасте от 5 до 18 лет. В официальных турнирах участвуют команды пяти возрастных категорий, а лучшие воспитанницы входят в составы сборных Подмосковья.

Отделение женского хоккея было открыто в 2007 году по распоряжению губернатора Московской области. Начиналось все с 10 юных хоккеисток.

Команде «Академия Атлант» более 18 лет. Юных хоккеисток в команду набирают с 5 лет. Обучают катанию, технике владения клюшкой и общей физподготовке. Спортсменки участвуют в турнирах различного уровня. В команду можно прийти новичком и за год научиться достойно играть, а потом даже стать капитаном.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье работает более 70 ледовых дворцов.