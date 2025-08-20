В Подольске более 120 воспитанников лагеря «Ромашка» приняли участие в спортивных соревнованиях

В Подольске прошла спартакиада загородных лагерей. В ней приняли участие более 120 воспитанников лагеря «Ромашка», рассказали в администрации округа.

До этого в регионе отметили День физкультурника, сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.

За победу боролись воспитанники пяти отрядов — четырех оздоровительных и одного спортивного, специализирующегося на карате.

Дети соревновались в легкоатлетической эстафете, мини-футболе, шахматах, волейболе, пионерболе и «Веселых стартах». Победители получат почетные грамоты и медали от администрации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции спортивных учреждений области.