В Подольске более 30 детей из ПВР будут возить в школу на автобусе

В Подольске более 30 детей из Курской области, ДНР и ЛНР, которые проживают в пункте временного размещения в центре «Мечта», будут доставлять на занятия на школьном автобусе.

Транспорт приобрели в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья». Автобусы оборудованы системами контроля скорости и «Глонасс». В салонах установлены кнопки «Просьба об остановке».

1 сентября на школьном автобусе 30 ребят отвезли в школу имени Героя России Александра Монетова. До этого детям передали рюкзаки со школьными принадлежностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний, — школу им. Леонова в Зарайске.