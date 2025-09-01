В Подольске более 30 детей из ПВР будут возить в школу на автобусе
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске более 30 детей из Курской области, ДНР и ЛНР, которые проживают в пункте временного размещения в центре «Мечта», будут доставлять на занятия на школьном автобусе.
Транспорт приобрели в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья». Автобусы оборудованы системами контроля скорости и «Глонасс». В салонах установлены кнопки «Просьба об остановке».
1 сентября на школьном автобусе 30 ребят отвезли в школу имени Героя России Александра Монетова. До этого детям передали рюкзаки со школьными принадлежностями.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил одну из новых школ, открытых ко Дню знаний, — школу им. Леонова в Зарайске.