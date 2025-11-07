В Подольске более 850 зрителей посетили концерт к золотому юбилею Дворца культуры «Октябрь». Прозвучали поздравления от представителей Министерства культуры и туризма Московской области, Московской областной думы, муниципальной администрации.

Депутат Мособлдумы Павел Максимович и первый зампред местного Совета депутатов Евгений Патрушев вручили награды отличившимся сотрудникам учреждения культуры. Были отмечены 32 специалиста.

Также ДК «Октябрь» получил поздравительное письмо от Совета Федерации и благодарственное письмо Министерства культуры и туризма Подмосковья.

На сцене выступили лучшие творческие коллективы Дворца культуры. В завершение был исполнен гимн дворца, написанный специально к юбилею учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых кружков и секций.