В Подольске чествовали супружеские пары, отметившие «золотой» и «изумрудный» юбилеи

В подольском выставочном зале состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию 15 супружеских пар, отметивших знаковые юбилеи семейной жизни — 50 и 55 лет совместного пути.

В Подмосковье в этом году особые подарки от губернатора получили порядка 45 тыс. долгожителей Подмосковья, рассказали до этого в Министерстве социального развития Московской области.

Церемонию поздравления и вручения ценных подарков в Подольске провели заместитель главы городского округа Ольга Шашкова, первый заместитель председателя Совета депутатов Николай Патрушев и начальник Окружного управления социальной защиты населения Ольга Орлова.

Среди юбиляров — Виктор и Нина Волчанины, которые отметили 55-летний юбилей совместной жизни. Будущие супруги познакомились в конце 1969 года на проводах общего друга в армию, а 27 ноября 1970 года сыграли свадьбу. За годы совместной жизни они воспитали двоих сыновей и стали дедушкой и бабушкой для троих внуков.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды многодетным семьям в День матери.