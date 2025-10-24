В Подольске члены «Активного долголетия» посетили с экскурсией очистные сооружения

В Подольске 20 участников проекта «Активное долголетие» посетили с экскурсией местные очистные сооружения. Ее провел начальник комплекса Николай Токарев.

Комплекс способен принимать до 150 тыс. кубометров воды в сутки. Благодаря автоматизированной системе управления, весь процесс контролируют всего 24 специалиста.

В рамках экскурсии гости увидели все стадии очищения воды, начиная с механической очистки и заканчивая УФ-обеззараживанием. Особое впечатление на гостей произвело качество конечной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по запуску очистных сооружений в регионе.