В Подольске депутат передал участникам СВО гуманитарную помощь
Очередную партию гумпомощи доставили из Подольска в зону СВО
Фото: [Пресс-служба Павла Максимовича]
Общественный помощник депутата Московской областной думы Павла Максимовича Александр Корзенков доставил из Подольска очередную партию гумпомощи в зону специальной военной операции.
В составе груза — лекарства, тактические аптечки и рюкзаки, волокуши, комплектующие РЭБ, маскировочные сети, противотепловизорные одеяла, инструменты и стройматериалы.
До этого помощники депутата передали гумпомощь супруге бойца. Таким образом, на фронт доставили инструменты, стройматериалы, электропровод, пропановый баллон и маскировочные сети.
В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал ведущему Владимиру Соловьеву о центре подготовки контрактников.