В Подольске депутат передал участникам СВО гуманитарную помощь

Общественный помощник депутата Московской областной думы Павла Максимовича Александр Корзенков доставил из Подольска очередную партию гумпомощи в зону специальной военной операции.

В составе груза — лекарства, тактические аптечки и рюкзаки, волокуши, комплектующие РЭБ, маскировочные сети, противотепловизорные одеяла, инструменты и стройматериалы.

До этого помощники депутата передали гумпомощь супруге бойца. Таким образом, на фронт доставили инструменты, стройматериалы, электропровод, пропановый баллон и маскировочные сети.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.

