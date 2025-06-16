В Подольске для подростков создали 256 рабочих мест на лето

В Подольске для подростков, которые хотят найти подработку на лето, было создано 256 рабочих мест. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Всего в Подмосковье на летнюю подработку планируется трудоустроить около 30 тыс. ребят, сообщили до этого в Министерстве социального развития Московской области.

Рабочие места в Подольске были созданы на базе муниципальных учреждений по работе с молодежью и муниципальных общеобразовательных организаций — 60 и 196 мест соответственно.

Работу участников трудовых бригад будут оплачивать Комитет по делам молодежи и Комитет по образованию Подольска. Также ребята будут получать материальную поддержку от центра занятости населения за счет средств областного бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с подростками региона и вручил им их первые паспорта.