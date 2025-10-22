В Подольске для студентов провели экскурсию на предприятие «Подольский троллейбус»

Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]

Студенты Подольского колледжа имени А. В. Никулина, обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», посетили с экскурсией предприятие «Подольский троллейбус».

Студенты осмотрели троллейбусное депо, ознакомились с историей организации, изучили внутреннее устройство троллейбусов и особенности их эксплуатации, получили базовые знания по управлению троллейбусом.

