В Подольске для студентов провели экскурсию на предприятие «Подольский троллейбус»

Студенты Подольского колледжа имени А. В. Никулина, обучающиеся по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств», посетили с экскурсией предприятие «Подольский троллейбус».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что в регионе увеличилось число заявок в колледжи.

Студенты осмотрели троллейбусное депо, ознакомились с историей организации, изучили внутреннее устройство троллейбусов и особенности их эксплуатации, получили базовые знания по управлению троллейбусом.

