В Подольске для студентов провели занятие по использованию электросамокатов

В Подольске сотрудники Госавтоинспекции совместно с кикшеринговой компанией провели для студентов занятие по использованию электросамокатов, передает муниципальная администрация.

В мероприятии приняли участие учащиеся колледжа «Московия». Ребятам рассказали о технических характеристиках электросамокатов, возможных ошибках и нарушениях при управлении средствами индивидуальной мобильности.

Также провели практическое занятие. Студенты преодолели полосу препятствий и продемонстрировали умение держать равновесие и аккуратное прохождение поворотов.

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