В Подольске для студентов провели занятие по использованию электросамокатов
Студентов из Подольска научили правильно пользоваться электросамокатами
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске сотрудники Госавтоинспекции совместно с кикшеринговой компанией провели для студентов занятие по использованию электросамокатов, передает муниципальная администрация.
В мероприятии приняли участие учащиеся колледжа «Московия». Ребятам рассказали о технических характеристиках электросамокатов, возможных ошибках и нарушениях при управлении средствами индивидуальной мобильности.
Также провели практическое занятие. Студенты преодолели полосу препятствий и продемонстрировали умение держать равновесие и аккуратное прохождение поворотов.
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