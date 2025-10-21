В Подольске для уборки территорий зимой задействуют около 300 единиц техники

В Подольске для уборки общественных и дворовых территорий зимой задействуют около 300 единиц спецтехники. Об этом сообщили в администрации округа.

В Подмосковье на зимнюю уборку дорог выведут свыше 2,7 тыс. единиц спецтехники, отметили до этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске для содержания муниципальных дорог протяженностью почти 570 км задействуют 65 единиц техники и привлекут 115 рабочих. На уборку региональных дорог протяженностью 178 км выведут более 30 единиц техники и почти 50 рабочих.

За чистотой общественных территорий будет следить Подольский комбинат благоустройства. В работе задействуют 109 единиц техники, 88 средств малой механизации и 1,4 тыс. единиц ручного инвентаря.

Более 450 дворов очищать от снега будут сотрудники АО «УК Подольск». Еще 54 двора обслуживают частные управляющие организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил зимнюю уборку дорог с правительством региона.