В Подольске для участников «Активного долголетия» проведут лекцию на тему укрепления здоровья

Долголетам из Подольска расскажут, как укрепить здоровье

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Фото: [t.me/podolskadm]

В Подольске для участников проекта «Активное долголетие» проведут лекцию на тему укрепления здоровья под названием «Укрепляем настроение. Защищаем здоровье».

В рамках занятия слушателям расскажут, как перейти на сбалансированный рацион, избежать когнитивных нарушений и повысить умственную активность. Также специалисты поделятся рекомендациями по физической активности и поддержанию эмоционального баланса.

Особое внимание будет уделено индивидуальному подходу к здоровью каждого из участников. Кроме того, все желающие смогут пройти диспансеризацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проекта «Активное долголетие». Он подчеркнул, что программу необходимо развивать.

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