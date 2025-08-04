В Подольске для участников «Активного долголетия» проведут лекцию на тему укрепления здоровья
Долголетам из Подольска расскажут, как укрепить здоровье
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске для участников проекта «Активное долголетие» проведут лекцию на тему укрепления здоровья под названием «Укрепляем настроение. Защищаем здоровье».
В рамках занятия слушателям расскажут, как перейти на сбалансированный рацион, избежать когнитивных нарушений и повысить умственную активность. Также специалисты поделятся рекомендациями по физической активности и поддержанию эмоционального баланса.
Особое внимание будет уделено индивидуальному подходу к здоровью каждого из участников. Кроме того, все желающие смогут пройти диспансеризацию.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проекта «Активное долголетие». Он подчеркнул, что программу необходимо развивать.