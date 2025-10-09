В Подольске для участников СВО провели ознакомительную экскурсию на кабельный завод

В Подольске для участников специальной военной операции провели ознакомительную экскурсию на кабельный завод «СПКБ Техно». Мероприятие прошло в рамках проекта «ПриТЯГАтельный завод».

В рамках экскурсии гостям рассказали о полном цикле производства кабельно-проводниковой продукции. Особое внимание было уделено машиностроительному участку и презентации современного оборудования. Также военнослужащие узнали о научных экспериментах, машиностроении и гальванике.

Следующую экскурсию для ветеранов СВО на промышленные предприятия округа планируется провести в ноябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что меры поддержки бойцов СВО должны оказываться в проактивном формате.