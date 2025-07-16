В Подольске для улучшения теплоснабжения микрорайона Ново-Сырово закольцуют три котельные
Три котельные закольцуют между собой в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске в целях повышения качества теплоснабжения микрорайона Ново-Сырово закольцуют три котельные — на Почтовой улице, в Сыровском тупике и в Художественном проезде.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого проверил ход реконструкции котельной № 3 в Дубне, которая отапливает левобережную часть округа.
В котельной в Художественном проезде проводится плановый профилактический ремонт. На объекте почистили теплообменники, установили дополнительный насос, заменили несколько задвижек. Также близится к завершению работа по обмуровке котла. Эту котельную свяжут новой теплотрассой с уже реконструированными объектами.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о новом стандарте работы для ресурсоснабжающих предприятий региона.