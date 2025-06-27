В Подольске до конца года капитально отремонтируют 278 домов

В Подольске до конца текущего года капитально отремонтируют 278 жилых домов. В зданиях планируется обновить 900 элементов, рассказали в администрации округа.

В мае в Подмосковье было обработано более 320 обращений жителей по вопросам локального ремонта фасадов МКД, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подольске рабочие уже обновили 69 элементов в 62 домах. Продолжается обновление еще 117 элементов.

К примеру, в доме на Литейной, 4а заменили стропильные системы, смонтировали металлоконструкции, ограждение и снегодержатели. На следующей неделе начнут утеплять кровлю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение информировать жителей о ходе капремонта в домах.