В Подольске до конца года капитально отремонтируют 278 домов
Капремонт почти 300 домов проведут в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске до конца текущего года капитально отремонтируют 278 жилых домов. В зданиях планируется обновить 900 элементов, рассказали в администрации округа.
В мае в Подмосковье было обработано более 320 обращений жителей по вопросам локального ремонта фасадов МКД, отметили до этого в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В Подольске рабочие уже обновили 69 элементов в 62 домах. Продолжается обновление еще 117 элементов.
К примеру, в доме на Литейной, 4а заменили стропильные системы, смонтировали металлоконструкции, ограждение и снегодержатели. На следующей неделе начнут утеплять кровлю.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение информировать жителей о ходе капремонта в домах.