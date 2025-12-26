В Подольске достроили подъездную дорогу к реабилитационному центру «Кораблик»

В Подольске достроили второй подъезд к детскому реабилитационному центру «Кораблик». Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подъездная дорога следует от Высотной улицы, ее протяженность составляет около 300 м. На двухполосном участке уже запустили рабочее движение. Также обустроили парковку на 22 места и пешеходную зону. Сейчас завершаются работы по благоустройству.

Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» построили в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортных объектов в регионе.