В Подольске достроили подъездную дорогу к реабилитационному центру «Кораблик»
Подъезд к центру реабилитации «Кораблик» достроили в Подольске
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подольске достроили второй подъезд к детскому реабилитационному центру «Кораблик». Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Подъездная дорога следует от Высотной улицы, ее протяженность составляет около 300 м. На двухполосном участке уже запустили рабочее движение. Также обустроили парковку на 22 места и пешеходную зону. Сейчас завершаются работы по благоустройству.
Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик» построили в 2023 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортных объектов в регионе.