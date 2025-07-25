В Подольске дружинники получили новый автомобиль ГАЗ «Соболь» для работы
Дружинникам Подольска передали для работы ГАЗ «Соболь»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Подольским дружинникам в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Трансформация народных дружин» передали новый автомобиль ГАЗ «Соболь».
Транспортное средство будет использоваться для патрулирования и выездов на вызовы. Его выведут на маршруты уже в августе.
В Подольске насчитываются три народных дружины. В их составе почти 90 человек, в том числе 27 в дружине Кузнечиков, 32 — в дружине Подольска, еще 30 — в Атаманской сотне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал участникам СВО ключи от автомобилей с ручным управлением.