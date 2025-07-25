В Подольске дружинники получили новый автомобиль ГАЗ «Соболь» для работы

Транспортное средство будет использоваться для патрулирования и выездов на вызовы. Его выведут на маршруты уже в августе.

В Подольске насчитываются три народных дружины. В их составе почти 90 человек, в том числе 27 в дружине Кузнечиков, 32 — в дружине Подольска, еще 30 — в Атаманской сотне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал участникам СВО ключи от автомобилей с ручным управлением.