В Подольске газифицировали еще одну линию на хлебобулочном производстве

В Подольске газифицировали еще одну производственную линию предприятия по выпуску хлебобулочных изделий «Коломенское поле». Работы провели специалисты АО «Мособлгаз»

Сотрудники «Мособлгаза» с января соцгазифицировали 10 тыс. домовладений региона, отметили до этого в Министерстве энергетики Московской области.

Сегодня в округе открыли восьмую очередь предприятия. Здесь была газифицирована новая линия по производству сиропных вафель. Ее мощность составляет до 36 тыс. штук в час.

Компания «Мособлгаз» газифицирует хлебозавод с 2019 года. За шесть лет работы провели на линиях семи очередей производства. Девятую и десятую очереди откроют в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в Подольске первого роботизированного распределительного центра «Магнита».