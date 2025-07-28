В Подольске избрали старост деревни Бяконтово и поселка Стрелковской фабрики. Ими стали Наталья Романова и Ярослав Ленев, сообщили в муниципальной администрации. Они избраны на пять лет.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем местного самоуправления.

Наталья Романова была зарегистрирована в Бяконтово в 2019 году. В 2023-м ее впервые избрали старостой. В рамках работы Романова создала чат деревни. Также она активно участвует в субботниках, экологических акциях и других общественных мероприятиях.

Ярослав Ленев живет в поселке с 2012 года. С 2021-го он занимает должность старосты. За все время работы он не раз помогал решать вопросы водоснабжения и водоотведения, создал чат местных жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о плюсах перевода собраний собственников жилья в онлайн-формат.