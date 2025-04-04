В Подольске юнармейцы привели в порядок территорию памятника героям войны
Юнармейцы расчистили территорию у монумента воинской славы в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске активисты движения «Юнармия» начали приводить в порядок территории памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
Активисты провели работы в сквере у ДК ЗиО, где находится памятник «Работникам Завода имени Орджоникидзе, павшим в Великой Отечественной войне». По итогам уборки ребята собрали около 30 мешков смета.
Сегодня участники движения расчистят территорию памятника Герою Советского Союза Виктору Талалихину, а в конце месяца присоединятся к акции «Дорогами Победы» в Кузовлево.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе благоустроят два сквера в честь победы в Великой Отечественной войне.