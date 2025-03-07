В Подольске к началу учебного года обновят школу имени Сабанеева

В Подольске на улице Победы, д. 2 продолжается капитальный ремонт средней школы № 15 имени Владимира Сабанеева, его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили демонтажные работы, в настоящее время занимаются отделкой и проводят ремонт кровли», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В ходе ремонта специалисты обновят фасад, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.