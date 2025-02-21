В Подольске к началу учебного года возведут новый корпус школы имени Забродина

В Подольске на улице Парковая, д. 16 продолжается строительство нового корпуса школы № 29 имени П. И. Забродина, работы планируют завершить к началу учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 45 рабочих и три единицы техники. Ведется армирование и бетонирование стен третьего этажа здания, монтаж труб отопления в подвале. Общая стройготовность 20%», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы. Здесь возведут здание площадью 4,2 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 200 учеников. Для них обустроят учебные кабинеты, спортивный зал, библиотечно-информационный центр, медицинский блок, на прилегающей территории — спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Помимо этого, рабочие обновят основное здание гимназии, построенное в 1980 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.