В Подольске ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом провели турнир по бочче

Спортивный клуб «Корсар-спорт» из Подольска организовал соревнования по бочче. Мероприятие было приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

До этого в школах Подмосковья провели антитеррористические учения, сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В турнире по бочче приняли участие около 15 жителей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 75 лет.

По итогам соревнования победителем среди мужчин стал Константин Шаханов. Среди женщин победу одержала Светлана Чубукова. Всем победителям и призерам вручили медали и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе на лето было запланировано около 2 тыс. спортивных мероприятий.