В Подольске летом стартует сезон детских оздоровительных лагерей, рассчитанный на разные категории детей и включающий как платные, так и бесплатные программы. Об этом сообщила администрация городского округа.

Три муниципальных лагеря откроются уже через месяц. Речь идеи о МУ ДЮОЦ «Ромашка», который начнет работать с 1 июня, МУ ДЮОЦ «Родина» — с 3 июня, и ОЦ «Полюс» — с 8 июня.

Отмечается, что для льготных категорий детей будут предоставлены бесплатные путевки. Около 200 детей из Подольска, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправятся на отдых на Черноморское побережье.

Кроме того, более 800 детей из семей участников специальной военной операции (СВО) смогут пройти оздоровление в лагере «Литвиново» в Московской области.

Всего на территории городского округа функционирует 31 лагерь дневного пребывания, размещенный на базе 23 общеобразовательных организаций. Для обеспечения эффективной работы лагерей будут созданы более 200 рабочих мест в учреждениях по работе с молодежью и образовательных организациях.

Ранее сообщалось, что в Подольске стартовал второй молодежный фестиваль фольклора «Традиция».