В Подольске масштабно отпразднуют День города
День города в Подольске будут праздновать два дня
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
В Подольске 4 и 5 октября пройдет двухдневное празднование Дня города. В ближайшее воскресенье городу исполнится 244 года, сообщил глава округа Григорий Артамонов.
В программе праздника — творческие и спортивные мероприятия, концерты, экскурсии, мастер-классы, сбор помощи для участников специальной военной операции.
В субботу праздник состоится в парке «Дубрава» в Климовске, в воскресенье — в парке имени Виктора Талалихина в Подольске.
Праздник совпадает с Днем памяти Подольских курсантов. В этот день жители округа чтят их подвиг и вспоминают всех защитников Родины.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем города жителей Москвы.