В Подольске масштабно отпразднуют День города

В Подольске 4 и 5 октября пройдет двухдневное празднование Дня города. В ближайшее воскресенье городу исполнится 244 года, сообщил глава округа Григорий Артамонов.

В программе праздника — творческие и спортивные мероприятия, концерты, экскурсии, мастер-классы, сбор помощи для участников специальной военной операции.

В субботу праздник состоится в парке «Дубрава» в Климовске, в воскресенье — в парке имени Виктора Талалихина в Подольске.

Праздник совпадает с Днем памяти Подольских курсантов. В этот день жители округа чтят их подвиг и вспоминают всех защитников Родины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с Днем города жителей Москвы.