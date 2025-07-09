В Подольске модернизировали детские площадки

В микрорайоне Климовск Подольска модернизировали две детские площадки, расположенные на улицах Симферопольская и 50 лет Октября, в честь их открытия для местных жителей организовали праздничные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

Так, в детских зонах у домов 16, 16а, 16б на проспекте 50 лет Октября и домов 15 и 17 на улице Симферопольской установили качели, игровые и спортивные комплексы, уложили безопасное резиновое покрытие, установили скамейки, урны и ограждение.

«Всего с начала лета по программе «Формирование современной комфортной городской среды» в округе обновили шесть локаций. В ближайшее время откроют площадки на улице Симферопольская, 13 и Западная возле домов 8 и 10. До осени выполним работы в 19 дворах», - добавил глава городского округа Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.