В Подольске на этой неделе завершится гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин»

В Подольске на этой неделе завершится III историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». Мероприятие пройдет в парке имени Виктора Талалихина.

В первый день осени общеобластное мероприятие «Парк знаний» посетили около 44,5 тыс. человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе фестиваля «Вильям Похлебкин» — дегустация русских блюд и конкурс поваров. В рамках фестиваля в огромном казане будут приготовлены грибные щи из свежей капусты с домашней лапшой. Также пройдет соревнование на лучший холодный чай.

Кроме того, на выходных в парке проведут вечер романсов из кинофильмов. В нем примут участие солисты Подольской филармонии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в области выявлен заметный рост посещаемости парков.