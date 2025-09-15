В Подольске на фестивале «Осенние лапки» нашли дом четырем животным

В Подольске прошел фестиваль «Осенние лапки», в рамках которого искали хозяев бездомным кошкам и собакам. В результате четыре питомца обрели дом.

До этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что центр «Юна» также проводил в Подольске акцию по пристройству бездомных животных.

Мероприятие «Осенние лапки» прошло в парке имени Виктора Талалихина. Животных представили 15 активистов. Так, три волонтера привезли шесть кошек, еще 12 добровольцев — 17 собак. Хозяев нашли взрослому коту, котенку в возрасте четырех месяцев, взрослой собаке и щенку.

Желающие взять к себе животное могут посетить страницу проекта во «ВКонтакте». Там представлена информация обо всех кошках и собаках, которые находятся в поиске дома.

Ранее в Минсельхозпроде региона сообщили, что подмосковные ветеринары за лето провели более 7 тыс. консультаций по вопросам перевозки питомцев.