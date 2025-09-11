Ветеринары Подмосковья за лето провели более 7 тыс. консультаций по вопросам перевозки питомцев по стране и за рубеж

Ветеринары Подмосковья за лето провели почти 7,3 тыс. консультаций по вопросам перевозки домашних животных по стране и за рубеж. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для вывоза питомца в страны дальнего зарубежья или СНГ нужно оформить ветеринарное свидетельство формы № 1. Сделать это можно только в отделении Госветслужбы после того, как ветеринар осмотрит животное и проверит его документы.

Сертификат оформляется за пять дней до поездки. За границей это свидетельство обменивается на международный сертификат установленного образца. Для получения сертификата необходимо вакцинировать и зарегистрировать питомца.

Помимо этого, важно учитывать требования принимающей страны и авиакомпании. Проконсультироваться по всем вопросам можно в любой государственной ветеринарной клинике региона. Все они нанесены на карту.

Ранее в ведомстве сообщили, что в парках Подмосковья вакцинировали от бешенства 1,2 тыс. домашних животных.