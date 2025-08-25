В Подольске на фестивале «Славянское подворье» представят коллекцию старинных самоваров

Фестиваль «Славянское подворье» пройдет в Подольске. В рамках мероприятия можно будет увидеть коллекцию старинных самоваров, рассказали в администрации округа.

До этого в регионе прошел Сырный фестиваль, который посетили более 70 тыс. человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Старинные самовары на фестивале станут часть композиции «НеобыЧАЙный локомотив». Их привезет коллекционер Петр Пицуренко из Тульской области. В самоварах заварят травяной чай.

«Уже заготовили травы — чабрец, душицу, мяту, ферментированный иван-чай, а также листья малины и смородины, имбирь. Угощать гостей будем также сбитнем», — рассказал Пицуренко.

Также с использованием самоваров и старинных стульев XIX века будет обустроена атмосферная фотозона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня семьи, любви и верности в регионе.