В Подольске на Колхозной улице уложат около 10 тыс. кв. м. покрытия

В Подольске на Колхозной улице завтра завершатся работы по укладке нового асфальта. О ходе работ рассказали в социальных сетях муниципальной администрации.

В целом, как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в рамках текущего сезона в Подмосковье ремонтные работы проведут на 1,5 тыс. дорожных участков.

На Колхозной улице уже сняли старое покрытие, убрали сколы старого асфальта и смет с прибордюрной части. На этой неделе начали укладывать асфальт на двух полосах.

«Уже завтра работы будут завершены — рабочие уложат порядка 10 тыс. кв. м. нового дорожного полотна», — рассказали в администрации.

После этого на участке восстановят искусственные дорожные неровности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году ремонт затронет более 300 региональных и свыше 1,1 тыс. муниципальных участков дорог.