В Подольске на Колхозной улице уложат около 10 тыс. кв. м. покрытия
Укладку асфальта завершат завтра на Колхозной улице в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске на Колхозной улице завтра завершатся работы по укладке нового асфальта. О ходе работ рассказали в социальных сетях муниципальной администрации.
В целом, как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в рамках текущего сезона в Подмосковье ремонтные работы проведут на 1,5 тыс. дорожных участков.
На Колхозной улице уже сняли старое покрытие, убрали сколы старого асфальта и смет с прибордюрной части. На этой неделе начали укладывать асфальт на двух полосах.
«Уже завтра работы будут завершены — рабочие уложат порядка 10 тыс. кв. м. нового дорожного полотна», — рассказали в администрации.
После этого на участке восстановят искусственные дорожные неровности.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году ремонт затронет более 300 региональных и свыше 1,1 тыс. муниципальных участков дорог.