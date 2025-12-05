В Подольске на Рождественских образовательных чтениях отметили отличившихся в духовно-нравственном воспитании

В подольской школе № 32 имени 177-го истребительного авиационного московского полка 5 декабря прошли XXIII Московские областные Рождественские образовательные чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Мероприятие собрало более 300 участников, на нем подвели итоги года в сфере духовно-нравственного воспитания детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого поздравил с днем рождения митрополита Ювеналия, которому исполнилось 90 лет.

Церемония награждения в Подольске стала центральным событием чтений. Подольская епархия отметила педагогов, отличившихся в конкурсах духовно-нравственной направленности и организовавших активное участие своих учеников в рождественских мероприятиях. Также награды получили школьники — победители международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».

Своим успехом поделился ученик 4-го класса школы № 16 Андрей Петров. Он рассказал, что среди 19 работ, представленных на конкурсе мультимедийных презентаций, его работа о творчестве Андрея Рублева заняла первое место.

