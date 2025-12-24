В Подольске начал курсировать тематический троллейбус, оформленный к 35-летию МЧС

В Подольске к 35-летию МЧС России запустили троллейбус с тематическим оформлением. Он начал курсировать на маршруте № 2, сообщил глава округа Григорий Артамонов.

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Мянсур Якубов до этого поздравил волонтеров региона с Международным днем добровольца.

День спасателя, или День МЧС отмечают в России 27 декабря. В этот день в 1990 году был образован прообраз современного ведомства — Российский корпус спасателей.

Первыми пассажирами тематического троллейбуса стали студенты Подольского колледжа имени А. В. Никулина. Для ребят провели экскурсию в ПСЧ № 7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил энергетиков региона с профессиональным праздником.