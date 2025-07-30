В Подольске началась благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

В Подольске дали старт благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Один из пунктов сбора помощи открыли активисты местного отделения «Молодой гвардии».

О подготовке к новому учебному году до этого рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Акция проводится в Подольске с 2014 года. Ее цель — поддержать семьи, которым требуется помощь с подготовкой детей к учебному году. В рамках акции все желающие до конца августа могут принести в пункт сбора школьные принадлежности.

Помощь получат дети из семей участников СВО, из малообеспеченных и многодетных семей, а также дети с инвалидностью.

В Подольске пункты сбора помощи открыты по трем адресам: улица Свердлова, 26; улица Комсомольская, 24; общественная приемная на улице Комсомольской, 61/31.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ в регионе.