В Подольске начали реконструировать лесопарк «Березки»
Реконструкция лесопарка «Березки» стартовала в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске стартовали работы по реконструкции лесопарка «Березки». Как рассказали в муниципальной администрации, территорию уже расчистили от валежника.
В ходе работ в лесопарке проведут демонтаж старых скамеек, урн и детской площадки. Здесь появятся новые игровая и спортивная площадки, а также зона тихого отдыха и площадка для выгула собак.
Кроме того, на территории обустроят пешеходные дорожки. Направление основных тропинок останется прежним.
Завершение всех работ запланировано на осень.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке области к летнему периоду. Он отметил, что будут приведены в порядок все общественные пространства.