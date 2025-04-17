В Подольске начали реконструировать лесопарк «Березки»

В Подольске стартовали работы по реконструкции лесопарка «Березки». Как рассказали в муниципальной администрации, территорию уже расчистили от валежника.

В ходе работ в лесопарке проведут демонтаж старых скамеек, урн и детской площадки. Здесь появятся новые игровая и спортивная площадки, а также зона тихого отдыха и площадка для выгула собак.

Кроме того, на территории обустроят пешеходные дорожки. Направление основных тропинок останется прежним.

Завершение всех работ запланировано на осень.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке области к летнему периоду. Он отметил, что будут приведены в порядок все общественные пространства.